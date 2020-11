Lazio - Juventus, è Caicedo l'MVP del match - FOTO

Non poteva che essere lui il migliore del match tra Lazio e Juventus. Anche questa settimana, esattamente come quella passata, Felipe Caicedo è stato incoronato dai tifosi della Lazio come MVP della gara terminata 1-1 proprio grazie alla rete firmata al 94' dall'attaccante biancoceleste. Questo il post social pubblicato dalla società: "Complimenti a FeliPanther che è stato eletto MVP di Lazio - Juve!".

