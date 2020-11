Covid, Arcuri sarà il responsabile del piano di distribuzione del vaccino

Sarà Domenico Arcuri il responsabile del piano operativo per la distribuzione dei vaccini anti Covid non appena arriveranno in Italia. Come riportato dall'Ansa infatti questa mattina il premier Giuseppe Conte insieme al ministro della Salute Speranza ha concordato con Arcuri il modus operandi che dovrà adottare in visa delle prime dosi del vaccino: distribuzione, gestione delle scorte, conservazione e spedizione, il tutto in completa sicurezza.

