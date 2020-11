Lazio, via libera per Acerbi: raggiungerà la Nazionale questa sera

È arrivato il via libera per Francesco Acerbi. Il centrocampista della Lazio raggiungerà la Nazionale a Coverciano già questa sera per l'impegno in amichevole contro l'Estonia. Dopo l'allenamento svolto agli ordini di Simone Inzaghi, il leone biancoceleste, sarà subito a disposizione di mister Evani (secondo di Roberto Mancini, risultato positivo al Covid). A riportare la notizia è ANSA.