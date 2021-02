CLASSIFICA - Lazio, 3 punti fondamentali: agguantata la Roma al 4° posto

Continua il cammino della Lazio in Serie A, dove i biancocelesti sono ora a quota 6 vittorie consecutive. L'1-0 maturato all'Olimpico contro il Cagliari permette ai ragazzi di Inzaghi di raggiungere la Roma al 4° posto a quota 40 punti. A parità di differenza reti con i giallorossi, solo i gol fatti (36 vs 44) separano la Lazio dalla zona Champions. Resta in vetta il Milan che risponde al successo di venerdì dell'Inter, con la Juventus terza. La squadra di Di Francesco rimane invece in zona retrocessione al terzultimo posto, a -1 dal Torino.

CLASSIFICA

Milan 49

Inter 47

Juventus 42

Roma 40

Lazio 40

Napoli 37

Atalanta 37

Sassuolo 31

Hellas Verona 30

Sampdoria 27

Udinese 24

Genoa 24

Bologna 23

Benevento 23

Fiorentina 22

Spezia 21

Torino 16

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12