Classifica marcatori Auronzo 2019: Correa leader, Caicedo si avvicina

AURONZO DI CADORE - Terza amichevole stagionale e terza vittoria per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti superano per 5-2 la Triestina e continuano la loro marcia di avvicinamento per la nuova stagione. Si aggiornano le statistiche dopo la sfida, ma Joaquin Correa rimane il capocannoniere del ritiro di Auronzo di Cadore. Con il gol firmato ieri su calcio di rigore, l'argentino sale a quota otto. L'ex Siviglia, però, viene avvicinato da Felipe Caicedo. L'ecuadoriano, grazie alla doppietta realizzata, arriva a cinque e si prende il secondo posto in solitaria. Terzo posto per il tridente formato da Luis Alberto, Immobile e Andrè Anderson. I tre sono andati a bersaglio tre volte a testa. Seguono, con due centri cadauno, Parolo, Acerbi, Patric e il giovane Adekanye. Soddisfazione personale anche per Milinkovic, Cataldi, Lucas Leiva e Jony. A completare il quadro ci pensa anche un autogol. Ecco la classifica marcatori provvisoria del ritiro di Auronzo:

8 - Correa

5 - Caicedo

3 - Luis Alberto, Anderson, Immobile

2 - Parolo, Acerbi, Patric, Adekanye

1 - Cataldi, Jony, Leiva, Milinkovic

*Autogol