CLASSIFICA | Milan e Juventus in Champions, beffato il Napoli

Le aspettative sono state rispettate, l'ultima giornata di Serie A si è rivelata scoppiettante. Gli ultimi 90 minuti hanno ufficializzato i verdetti rimasti aperti fino all'ultimo: oltre all'Inter (campione d'Italia) e all'Atalanta, si qualificano alla prossima Champions League il Milan e la Juventus. I rossoneri hanno sbancato il Gewiss Stadium di Bergamo grazie alla doppietta di Kessie, mentre la squadra di Pirlo ha vinto 4-1 contro il Bologna. Beffato quindi il Napoli che, fermato sull'1-1 dall'Hellas Verona, è rimasto dietro ed è rimasto al quinto posto, valido per l'accesso alla prossima Europa League. L'ultimo posto disponibile per l'Europa, quello assegnato alla Conference League, lo ha conquistato la Roma: i giallorossi hanno pareggiato all'ultimo contro lo Spezia e hanno fatto fuori il Sassuolo, vincente contro la Lazio.

CLASSIFICA

Inter 91 (38 gare)

Milan 79 (38 gare)

Atalanta 78 (38 gare)

Juventus 78 (38 gare)

Napoli 77 (38 gare)

Lazio 68 (38 gare)

Roma 62 (38 gare)

Sassuolo 62 (38 gare)

Sampdoria 52 (38 gare)

Verona 45 (38 gare)

Genoa 42 (38 gare)

Bologna 41 (38 gare)

Fiorentina 40 (38 gare)

Udinese 40 (38 gare)

Spezia 39 (38 gare)

Cagliari 37 (38 gare)

Torino 37 (38 gare)

Benevento 33 (38 gare)

Crotone 23 (38 gare)

Parma 20 (38 gare)