Clementino e la "profezia" su Immobile e Insigne: "L'avevo detto..." - FOTO

Che sintonia tra Immobile e Insigne. I due campioni della Serie A hanno dimostrato d'intendersi alla perfezione in campo in occasione dell'amichevole tra Italia e Repubblica Ceca, l'ultima prima dell'inizio degli Europei. Entrambi sono andati in gol, e l'attaccante della Lazio ha confezionato per l'ex compagno di squadra uno splendido assist. E dire che la "coppia" aveva condiviso il palco solamente qualche giorno fa nel corso di "Notti Azzurre", la trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus. Ciro e Lorenzo, in compagnia di Donnarumma, avevano cantanto il successo di un loro connazionale, il rapper Clementino. Al triplice fischio, lo stesso artista partenopeo ha svelato su Instagram: "Io ve l'ho detto che quando Insigne e Immobile cantano con me, poi segnano. E infatti... un gol a testa. Avete visto?".

