Cluj, sorpresa per i giocatori: premio dopo la vittoria con la Lazio

La Lazio vuole immediatamente archiviare la trasferta di Cluj, cercando di tornare alla vittoria contro il Parma. Per i romeni invece il successo contro i biancocelesti è da celebrare, tanto che la dirigenza ha preso una decisione sorprendente. Come riporta fanatik.ro l'impresa portata a termine in Europa League frutta un premio da cinque mila euro a ciascun giocatore.

LAZIO, LE COSE DA CUI RIPARTIRE DOPO IL CLUJ

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

TORNA ALLA HOME PAGE