Colantuono: "Senza stop del campionato Lazio candidata alla vittoria finale"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Colantuono si è espresso sulla lotta scudetto in Serie A, in particolare sulla sconfitta della Lazio contro il Lecce: "Chi ha più da recriminare? La Lazio, che aveva una partita nettamente alla propria portata. Avesse vinto, avrebbe accorciato a 4 punti, che rimangono comunque un buon margine per la Juve. Se il campionato non si fosse interrotto, la Lazio era candidata alla vittoria finale, perché aveva meno impegni delle altre, a partire dalla Juventus. Purtroppo poi è arrivato il lockdown, una rosa non all'altezza e qualche infortunio di troppo".

