Malaga, Al Thani recrimina: "Le vendite di Jony e Horta avrebbero portato al club 17 milioni"

L'acquisto di Jony da parte della Lazio non smette di alimentare polemiche. I soli due milioni di indennizzo, a fronte dei 12 della clausola, spesi dal club biancoceleste per portare lo spagnolo nella Capitale continuano a non essere digeriti dal presidente del Malaga, lo sceicco Al Thani. Il membro della famiglia reale del Qatar, allontanato dalla dirigenza del club con l'accusa di presunte appropriazioni illecite, ha diffuso un lungo comunicato, criticando l'operato dell'amministratore giudiziario a cui è stata affidata la gestione della società. Nel lungo messaggio, Al Thani è tornato a parlare anche dell'operazione portata a termine dei capitolini la scorsa estate: "L'arrivo di Jony alla Lazio e di Ricardo Horta allo Sporting Braga avrebbero portato 17 milioni al Malaga, secondo le nostre stime interne prima dell'incorporazione dell'amministratore giudiziario, oltre al corrispondente rimborso delle spese legali nel caso in cui la giustizia fosse favorevole al Malaga. All'amministratore giudiziario non si può esigere solamente una gestione professionale, bensì anche la difesa degli interessi del club".

