Fiorentina, Ribery chiude il caso: “Viola per sempre. Nessun ripensamento”

Aveva pochi giorni fa subito un furto nella sua abitazione in Italia, l’esterno offensivo della Fiorentina Frank Ribery. Il giocatore, che aveva poi documentato con video e post sui social network tutta la sua rabbia per l’accaduto, sembrava così aver messo in discussione il suo futuro in a Firenze. L’ex Bayern Monaco ha però quest’oggi commentato su instagram ad un messaggio, dove un altro ex viola, Sebastian frey, chiedeva all'attuale numero 7 di restare in Serie A: “Fratello mio, ti ringrazio moltissimo. Tu mi conosci, sai da dove vengo io non sono uno di quelli che fanno marcia indietro. Ho dalla mia parte i miei veri sostenitori di un club e in una città che conta su di me, il resto non ha importanza. Ho firmato per la Viola. Viola per sempre".

