Lazio - Sassuolo, dove vederla in tv e streaming: Sky o DAZN?

LAZIO SASSUOLO, DOVE VEDERLA IN TV - Lazio, resetta e riparti. Il doppio stop Milan-Lecce non ha pregiudicato nulla per la Champions League, che è lì a portata di mano. Il sogno scudetto, invece, anche se molto più complicato, è tenuto in piedi dall'aritmetica. Contro il Sassuolo, dunque, la squadra di Inzaghi non può più sbagliare. La partita, in programma sabato 11 luglio alle 17.15, sarà trasmessa da Sky in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite), e via streaming sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android. Gli abbonati alla tv satellitare potranno farlo mediante Sky Go, mentre tutti gli altri potranno acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre la visione anche delle partite della Serie A.

