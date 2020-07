Lazio, traguardo importante per Milinkovic: con il Sassuolo 200 presenze

Milinkovic e la Lazio, una storia d’amore giunta ad un importante traguardo. Quando 5 anni fa Tare lo strappò in extremis alla Fiorentina, nessuno pensò che quello sarebbe stato uno dei migliori affari conclusi dal ds albanese. Dopo le prime stagioni di ambientamento il serbo esplose letteralmente, diventando un punto cardine della formazione biancoceleste. Sabato contro il Sassuolo saranno 200 le apparizioni con questa maglia e tante sono anche le gioie che il “sergente" ha regalato ai suoi tifosi. Dai 14 gol segnati nella stagione ’17/’18 a quello decisivo nell'ultima finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta, fino alle reti di quest’anno siglate contro Juventus e Inter. In mezzo tante giocate di classe e qualità come all’Olimpico non se ne vedevano da anni. Oggi è uno dei centrocampisti più richiesti sul mercato e il suo valore si aggira intorno ai 100 milioni. La Lazio se lo gode, nella speranza che questo traguardo sia solo il primo di una lunga serie da raggiungere insieme.

