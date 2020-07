Lazio, la Champions ad un passo: ecco quanto serve per la matematica

Conti in tasca ad una Lazio in crisi, ma dalla matematica che le sorride. Perché se è quello il primo scudetto per Inzaghi, allora tanto vale capire quanto serve aritmeticamente per conquistarlo. Napoli e Roma, a sette giornate dal termine, possono chiudere, vincendole tutte, a 72 punti, la Lazio è ferma al palo dei 68 punti da ormai due gare. Con lo scontro diretto al San Paolo e le due sconfitte consecutive, per Inzaghi la quota di accesso si allunga in avanti, ma ancora nulla di insormontabile: perché adesso servono cinque punti da qui alla fine. Ora, se guardiamo il calendario dei biancocelesti, sembra impensabile che la Lazio non riesca a mettere insieme due vittorie, magari già da questa settimana con Sassuolo e Udinese, considerando che più avanti c'è una sfida al Brescia in casa. Ma in un momento del genere vincere annullerebbe conti e speranze degli avversari, anche perché neppure lo scudetto trova conforto nella matematica, che ci racconta come sia ancora tutto aperto.