Lazio, la difesa fa acqua: le vulnerabilità di un vecchio punto di forza

Difesa, reparto granitico e punto di forza di questa Lazio: dimenticatevelo. Una della mutazioni da lockdown è proprio la retroguardia di Inzaghi: fragile, prevedibile e assai vulnerabile. I numeri sono impietosi, è crollato il punto di forza della Lazio di Inzaghi, quel reparto che meglio di ogni altro ha funzionato: erano 23 i gol subiti in 26 partite, ora la Lazio ne ha incassati 10 in 5 partite. Ma quello che preoccupa Inzaghi è certamente la facilità con cui le avversarie vanno in gol, soprattutto per degli approcci troppo morbidi in avvio gara (vedi Fiorentina, Torino e Lecce). Il calo di rendimenti di Acerbi e Strakosh, come riporta Il Messaggero, ha certamente influito su un reparto che ha perso certezze e che ora sembra fare acqua da più parti