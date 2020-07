Diritti tv, lunedì assemblea di Lega: linea dura verso Sky?

Scontro sempre aspro tra la Lega Serie A e Sky. Il nodo della contesa è il pagamento della sesta e ultima rata dei diritti tv per la stagione in corso, con l'ipotesi di poter staccare il segnale sempre viva. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei per lunedì prossimo è stata convocata un'assemblea d'urgenza in Lega per discutere della questione. La sentenza del tribunale impone a Sky di pagare la rata, ma entro 40 giorni, termine in cui è possibile presentare ricorso. Martedì scorso sembrava scemata la possibilità di stop al segnale, ma alla fine si è preferito convocare un'assemblea in cui parlare dei diversi scenari. Se non ci fosse la maggioranza qualche club potrebbe anche agire autonomamente. Quello che è certo è che se venisse staccato il segnale Sky sarebbe pronta a fare causa. La speranza di Santa Giulia era che l'ultima sentenza spingesse Via Rosellini a un accordo, al momento opzione difficile da percorrere.

