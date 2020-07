Lazio, Eriksson ultimo a fermare la Juve: “Ecco perché Inzaghi può farcela”

Fu l’ultimo allenatore che riuscì a vincere uno scudetto con i biancocelesti, e fu l’ultimo a soffiarlo alla Juve. Si parla ovviamente di Sven Goran Eriksson, tecnico svedese che ha vinto quasi tutto negli anni a Roma con quella Lazio stellare.

SPERANZA SCUDETTO – Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, L’ex tecnico si è lasciato andare in una lunga intervista, parlando ovviamente del momento che stanno vivendo i biancocelesti, e sulle chance di sognare ancora lo scudetto: “Non mi aspettavo la sconfitta di Lecce a essere onesto, così come quella Juve col Milan che sta facendo molto bene nell’ultimo periodo. La squadra di Inzaghi ha però ancora la possibilità di potercela fare, anche perché i bianconeri devono giocare con Atalanta, Sassuolo, e c’è poi lo scontro diretto. Confido ancora molto nelle Aquile”.

JUVENTUS – “Mi ha colpito in negativo il calo subito nella mezz’ora finale contro il Milan, era impensabile dopo aver segnato 2 gol. Tuttavia, resta la squadra più attrezzata per vincere, arriva sempre prima e ha vinto otto scudetti di fila. Sarebbe però noioso se vincesse anche il nono”.

RICORDI – “Prima dell’ultima partita, dissi ai calciatori di fare il loro dovere e non pensare ad altro. Sono stati bravi, e nel match di Perugia è successo quello che speravamo. Vincere così quello scudetto fu qualcosa di mai visto prima nella storia del calcio. La Lazio è stata la squadra più forte che abbia mai allenato, fatta da uomini forti, duri e vincenti. Con Cragnotti c’è sempre stato un feeling speciale, ha fatto il bene del club, che in quegli anni ha vinto tanto per merito suo”.

Calciomercato Lazio, niente Italia per Gaich: il CSKA Mosca lo attende

La Lazio ricorda i Mondiali 2006 con Peruzzi in copertina - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE