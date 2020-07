Calciomercato Lazio, niente Italia per Gaich: il CSKA Mosca lo attende

Per rinforzare il reparto offensivo biancoceleste, più volte Tare ha pensato ad Adolfo Gaich: giovane attaccante argentino dalle qualità innate. Il DS laziale però non ha mai affondato il colpo e ciò ha permesso ad altre squadre di interessarsi seriamente al giocatore, in Italia Milan e Inter.

Come riporta Calciomercato.com, però, Gaich non sbarcherà nel Bel Paese, ma approderà nella fredda Russia, dove giocherà per il CSKA Mosca. L'accordo è stato raggiunto per la cifra di €8mln più €500.000 di bonus per l'80% del cartellino che finiranno nelle casse del San Lorenzo.

FURIA ALBICELESTE - Il giovane calciatore non è però felice del trasferimento. Con freddezza a Radio La Red ha dichiarato: "Voglio rimanere al San Lorenzo, non importa quanto vogliano mandarmi in in Russia. Il mio desiderio è quello di rimanere e giocare tanti minuti nel club che mi ha formato e che amo. Già ho avvisato i dirigenti, spero mi ascoltino".