Lazio, Garlini: "Con il Lecce serviva dare di più. Attenzione al Sassuolo"

Oliviero Garlini, ex attaccante biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, parlando così dei biancocelesti e della prossima sfida con il Sassuolo: "Non mi aspettavo la sconfitta con il Lecce, la squadra doveva forse rischiare qualcosa in più in fase offensiva. Vedo un Immobile in netta difficoltà, così come altri giocatori. Gli infortuni subiti sono troppi, e diventa così tutto difficile da gestire per Inzaghi".

SASSUOLO - "La gara di sabato con il Sassuolo sarà complicata. I neroverdi sono una squadra ben allenata, che sta ottenendo risultati contro tutti. Gli emiliani concedono in difesa, ma sfruttano gli spazi che hanno attaccando con molta qualità. La Lazio dovrà stare molto attenta in difesa a non dare troppo campo agli attaccanti di De Zerbi, facendo una gara tatticamente intelligente ".

