Compagnoni: "Lazio? Con questo potenziale almeno il quarto posto è un obbligo"

Il campionato è ancora lungo, la Lazio deve mantenere il ritmo e lottare partita dopo partita. Ai microfoni di TMW è intervenuto Compagnoni, voce storica di Sky: "Lo scorso anno è stata una delusione in campionato perchè una squadra con quel potenziale deve entrare tra le prime quattro. Per lo Scudetto la vedo complicata. Se per vincere il titolo servissero 84-85 punti potrebbe anche provarci, ma ne occorreranno più di 90 e allora sarebbe sbalorditivo se la Lazio ci riuscisse".

