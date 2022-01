Compleanno Lazio | La Fondazione organizza i festeggiamenti a Piazza della Libertà

Domenica 9 gennaio si festeggeranno i 122 anni della Società Sportiva Lazio. Per festeggiare al meglio quest'importante ricorrenza, la Fondazione S.S. Lazio 1900 ha deciso di organizzare i festeggiamenti a Piazza della Libertà, luogo nel cuore della Capitale dove Bigiarelli e gli altri Fondatori costituirono la prima società della città eterna. Questo il comunicato con tutte le informazioni: "Domenica 9 gennaio alle ore 12 la Società Sportiva Lazio e la Fondazione S.S. Lazio 1900 celebreranno il compleanno biancoceleste a Piazza della Libertà, luogo dove i Fondatori diedero avvio ad un'epopea sportiva che oggi annovera oltre 80 discipline. L'invito è aperto a tutti gli sportivi, atleti, tecnici, dirigenti, sostenitori biancocelesti che si riconoscono in quel volo cosi antico e attuale, per celebrare insieme il 9 gennaio a Piazza della Libertà. Per chi lo desiderasse già dalle 10 è previsto un momento di cura e manutenzione del verde, affidata da Roma Capitale alla Fondazione S.S.Lazio 1900. Per partecipare, basta inviare una email all'indirizzo

fondazione@sslazio.org o presentarsi in tenuta sportiva direttamente domenica sotto la torretta. Alle ore 12, come detto, una sorpresa che arricchirà il luogo scelto dai Fondatori connotando, come sempre, l'impegno biancoceleste all'insegna della sostenibilità e della valorizzazione della natura... Ci vediamo Domenica 9 gennaio, alla festa di compleanno! (Sarà cura di tutti i partecipanti di adottare le misure previste per il contenimento dei contagi da Covid 19, in primis indossando la mascherina per l'intera durata della celebrazione)".