Condò: "Le partite di Juventus e Lazio sono interconnesse. In caso di sorpasso..."

Nel salotto di Sky Sport Paolo Condò ha detto la sua sulla corsa Scudetto. Per il noto giornalista fondamentale sarà l'aspetto mentale: "Bologna - Juventus è una partita di capitale importanza per i bianconeri. In questo momento c'è un'emorragia di fiducia nei confronti di Sarri: o raddrizza la barra in linea di galleggiamento, oppure, se non dovesse vincere a Bologna, il problema rischia di ingigantirsi. La solitudine è una lente d'ingrandimento, se stai bene stai benissimo, se stai male stai malissimo. Il calcio a porte chiuse è più o meno la stessa cosa. Ci sono un sacco di storie in bilico ed è fondamentale ogni singolo risultato. Dopo Bologna - Juventus ci sarà Atalanta - Lazio nello stesso turno ed è chiaro che la Lazio è alle prese con quello che, insieme alla trasferta all'Allianz, è l'impegno più duro tra quelli che rimangono da qui alla fine. Avrebbe il morale centuplicato dalla possibilità di un sorpasso. Tutto è interconnesso e legato alla forza morale che le squadre riusciranno a mettere in campo".

