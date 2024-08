Conference League, brivido Fiorentina: in nove, si qualifica ai rigori

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Fiorentina parteciperà alla prossima Conference League. Battuto il Puskas Academy, in fondo a una serata da brividi per i viola: il pass viene staccato ai rigori, a cui la squadra di Palladino è arrivata in nove uomini con le unghie e con i denti. Fino al recupero il gol di Kean al 59' aveva orientato la contesa dalla parte dei fiorentini, dopo il 3-3 del Franchi: il rigore concesso al 94' al Puskas per fallo di Ranieri su Colley, il secondo giallo al difensore e la trasformazione di Nagy di colpo ribaltano l'inerzia. Si va ai supplementari e al 98' anche Comuzzo rimedia l'espulsione per doppia ammonizione. I viola, tenuti in partita da un paio di miracoli di De Gea, ringraziano anche dagli undici metri lo spagnolo, capace di ipnotizzare Szolnoki al quarto giro di tentativi. Glaciali i giocatori di Palladino, soprattutto Biraghi che insacca il penalty decisivo. Fiorentina qualificata.