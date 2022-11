Conference League, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla competizione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Inizierà a febbraio la nuova avventura della Lazio in Conference League, i biancocelesti sfideranno il Cluj negli spareggi utili per l'accesso agli ottavi di finale il 16 e il 23 del mese. Per la squadra di Maurizio Sarri, essendo alla sua seconda edizione, questa competizione rappresenta un'assoluta novità, così come per molti tifosi e appassionati. Ecco, dunque, tutto quello che c'è da sapere sulla UEFA Conference League:

FORMAT E DATE - Il format della Conference è lo stesso dell'Europa League: dopo la fase a gironi, i secondi classificati, da teste di serie, vanno agli spareggi (Cluj) contro le retrocesse dall'UEL (Lazio), mentre i primi accedono direttamente agli ottavi di finale. Per accedere alla finale, che sarà come di consueto un'unica sfida, andranno disputate sei partite (spareggi esclusi), divise tra ottavi, quarti e semifinali. Di seguito tutte le date.

Spareggi a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio 2023

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 7 giugno 2023

GIORNO E ORARI DELLE PARTITE - Il giorno e gli orari soliti in cui andranno in scena le partite di Conference League coincidono, anche in questo caso, con l'Europa League. Le sfide della nuova competizione europea si giocheranno il giovedì e saranno divise tra le 18:45 CET e le 21:00 CET, eccezion fatta per la finale o per situazioni particolari, dopo valutazione della UEFA.

DATE DEI PROSSIMI SORTEGGI - Nel primo pomeriggio di oggi si sono svolti a Nyon i sorteggi validi per gli spareggi di Conference League e dalle urne è uscito il nome della Lazio affiancato al Cluj. Al termine di questa prima fase a eliminazione diretta, le squadre che supereranno il turno, saranno sottoposte a un nuovo sorteggio valido per gli ottavi e così via fino alle semifinali. Di seguito le date dei sorteggi.

Ottavi di finale: 24 febbraio 2023

Quarti di finale e semifinali: 17 marzo 2023

LA FINALE - La finale della Conference League 2022/2023 si giocherà, come scritto sopra, il 7 giugno 2023. La sede sarà trasferita da Tirana (Albania), sede della passata edizione, a Praga (Repubblica Ceca). Più precisamente le due squadre che supereranno tutte le fasi a eliminazione diretta, si contenderanno la coppa presso l'Eden Arena, noto anche come Synot Tip Aréna, stadio di proprietà dello Slavia Praga. Non si tratterà della prima finale europea giocata presso l'Eden, che ha già ospitato la Supercoppa UEFA 2013 e la finale di EURO U21 2015.

LA VINCITRICE FINALE - La squadra che al termine della competizione riuscirà ad alzare al cielo la Conference League, oltre alla Coppa, al prestigio e all'incasso economico (CLICCA QUI PER IL MONTEPREMI DELLA COMPETIZIONE), otterrà l'accesso diretto alla prossima edizione dell'Europa League.