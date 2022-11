Conference League, il montepremi: quanto vale arrivare in fondo e vincerla

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'avventura europea della Lazio proseguirà con i play off di Conference League. In attesa di conoscere il prossimo avversario, che sarà sorteggiato lunedì 7 novembre a partire dalle 14:00, è bene comprendere quali sono i potenziali introiti economici derivanti dalla terza competizione continentale. Al momento i biancocelesti sono sicuri di incassare 300.000 euro per la partecipazione agli spareggi. Di seguito i premi previsti per le altre fasi:

Ottavi di finale - 600.000 euro

Quarti di finale - 1 milione di euro

Semifinale - 2 milioni di euro

Finale - 3 milioni di euro

Bonus vittoria - 2 milioni di euro

In totale il montepremi complessivo che la Uefa in totale ha stanziato per la Conference League è di 235 milioni di euro, la metà dell'Europa League (465 milioni di euro) e lontano anni luce dai ricchi introiti della Champions League per cui vengono dispensati 1,95 miliardi di euro. Lo scorso anno la Roma che ha vinto il trofeo oltre a queste cifre ha incassato anche 1,4 milioni di euro per il coefficiente Uefa e 4,3 milioni di euro derivanti dal market pool. In totale quindi ha ricevuto circa 20 milioni di euro a cui vanno aggiunti gli incassi del botteghino e degli sponsor.