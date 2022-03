Conference League, la Roma si aggiudica il primo atto degli ottavi di finale

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Con difficoltà la Roma si è aggiudicata l'andata degli ottavi di finale di Conference League. I giallorossi hanno vinto 0-1 in trasferta contro il Vitesse grazie alla rete di Sergio Oliveira allo scadere del primo tempo. I padroni di casa hanno giocato a viso aperto sprecando varie occasioni, su tutte quella al 34 di Openda che non ha sfruttato l'erroraccio di Rui Patricio. Nella seconda frazione di gioco la formazione di Mourinho ha controllato il risultato, anche se nel finale ha rischiato rimanendo in 10 per l'espulsione del centrocampista portoghese. I minuti di recupero sono concitati: gli olandesi reclamano per un fallo in area di rigore, ma Raczkowski lascia correre. Fra una settimana il ritorno all'Olimpico dove si scoprirà chi passerà il turno.