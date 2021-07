Conmebol scrive a Fifa: "Stop al tempo per Var e 2 chiamate per squadra"

La Confederazione calcistica sudamericana (Conmebol) ha inviato a Fifa e Ifab una lettera ufficiale con la proposta di introdurre il timeout durante le revisioni Var e il numero massimo di chiamate per squadra. Wilson Seneme, presidente della Commissione arbitri della Conmebol, ha infatti annunciato: "Di recente abbiamo inviato una lettera ufficiale a Fifa e Ifab, chiedendo di bloccare il tempo di gioco in modo tale da non preoccuparsi dei minuti che si impiegano per la revisione. Auspichiamo inoltre che ogni squadra possa avere un paio di chiamate a testa, come avviene in altri sport come la pallavolo o il tennis".

