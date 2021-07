Lazio, Lucas Leiva con Milinkovic e Luis Alberto: il tesoro di Sarri

RASSEGNA STAMPA - C'è tanta curiosità per vedere la Lazio di Sarri all'opera in gare più complicate e poi anche in campionato. C'è grande attesa nell'ambiente per capire quali novità ha apportato il Comandante alla squadra. Tanti sicuramente gli aspetti nuovi già intravisti: il passaggio al 4-3-3, il pressing molto alto, la volontà di non buttare mai via il pallone, la costruzione dal basso e i tanti tocchi in mezzo al campo. E' proprio lì che il tecnico toscano d'adozione ha la sua risorsa più grande. "La Lazio ha uno dei centrocampi più belli d'Europa", disse Sarri quando allenava la Juventus. Questa sua idea è stata confermata nel ritiro di Auronzo. Il Comandante ha puntato subito sui tre tenori biancocelesti: Lucas Leiva, Milinkovic e Luis Alberto. Saranno loro tre l'ago della bilancia, se girano loro, gira tutta la squadra. Partiti praticamente sempre titolari nei test amichevoli in Veneto, i tre centrocampisti della Lazio si stanno mettendo a disposizione di Sarri per migliorare e cambiare leggermente il proprio stile di gioco. Si è passati da un attacco a campo aperto a una manovra ragionata volta a scardinare le retroguardie avversarie. Lucas Leiva non ha sicuramente la tecnica di Jorginho, ma ciò che contano per il mister sono i movimenti. Il brasiliano ha un grande senso della posizione e ha dimostrato di poter dettare i tempi a tutta la squadra. Milinkovic e Luis Alberto saranno le due mezzali d'oro. Entrambi si sono candidati per un ruolo alla Hamsik. Tanti inserimenti per andare a pungere in zona gol, ma anche tanto aiuto a Leiva in fase di copertura e di impostazione. Manca meno di un mese all'esordio in Serie A della nuova Lazio che però ha già un punto di riferimento sicuro: il centrocampo.