Conte: "La Lazio ha le carte in regola per fare qualcosa di straordinario"

Ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte ha commentato il match vinto 2-1 contro la Sampdoria e la corsa Scudetto in Serie A.

INTER-SAMPDORIA - "Se crei le occasioni devi concretizzare, bisogna fare gol perché poi rischi di andare in affanno. Abbiamo avuto occasioni per chiudere il match e non l’abbiamo fatto".

LOTTA SCUDETTO - “Vogliamo rimetterci in gioco perché siamo solo a 6 punti dalla vetta. Può succedere di tutto. Mancano ancora 12 partite e vogliamo giocarci le nostre carte. Noi non abbiamo possibilità di sbagliare, Juve e Lazio hanno più margine di errore. Prima del recupero eravamo a -9. Ora a -6. Avessimo pareggiato con la Juventus sarebbe stato ancora diverso. Abbiamo margini di crescita. Dobbiamo essere più determinati per vincere trofei. Ho grande fiducia nei miei ragazzi”.

LAZIO E JUVENTUS - “La Lazio e la Juventus possono fare qualcosa di importante. La Juve ha dimostrato di essere superiore ma quest’anno è più difficile perché le avversarie sono agguerrite. La Juventus rimane una squadra forte abituata a giocare sotto pressione. La Lazio ha le carte in regola per fare qualcosa di straordinario. Noi ci vogliamo inserire e rompere le scatole. Dobbiamo dare la vita in ogni partita”.