Copa America, l'Argentina supera l'Uruguay di misura: Correa in campo nella ripresa

Nella seconda giornata del girone A di Copa America, l'Argentina supera l'Uruguay e vola in testa al gruppo a pari merito con il Cile. Allo Stadio Nazionale di Brasilia, alle due di notte italiane, va in scena un match divertente che però si conclude solo 1-0. La firma sul risultato finale è quella di Guido Rodriguez, centrocampista del Real Betis, che, al minuto 13, raccoglie un cross al bacio di Messi e supera Muslera con un bel colpo di testa. nella prima frazione, l'Albiceleste prova a consolidare il vantaggio ma il muro eretto da Godin e compagni regge. Nella ripresa arriva la reazione dell'Uruguay specialmente con i suoi tenori Cavani e Suarez. I tentativi dei due attaccanti di Tabarez però sono imprecisi e non portano al pareggio. Vittoria fondamentale in ottica qualificazione per la squadra di Scaloni. 38 minuti più recupero in campo per Joaquin Correa. L'attaccante della Lazio subentra, al minuto 52, a Lautaro Martinez e dà il suo contributo ai compagni per difendere il risultato. Oltre il novantesimo, verrà anche ammonito per un fallo di gioco.

IL COMMENTO DEL CAPITANO - Leo Messi si è complimentato con la squadra sui social. Il fuoriclasse del Barcellona ha pubblicato uno scatto con alcuni compagni, tra cui Correa, negli spogliatoi aggiungendo: "Forza ragazzi. Era importante vincere oggi. Un successo che ci dà tranquillità per il nostro cammino"