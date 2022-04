Copenhagen, parla il tecnicno: “Vavro? Lo conosco, è uno a cui piace…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primi dissapori movimentano l’esperienza idilliaca di Denis Vavro al Copenhagen. Lo slovacco prima del match contro il Brøndby, nel corso di un’intervista, ha criticato il suo compagno Boilesen definendo il suo atteggiamento irrispettoso nei confronti della squadra. A scatenare la reazione dell’ex biancoceleste sarebbero state delle dichiarazioni rilasciate dal capitano del Copenhagen, nei giorni precedenti, con le quali avrebbe manifestato la sua frustrazione per la scelta del tecnico di non schierarlo in campo preferendogli Vavro. La vicenda ha acceso un po’ gli animi che sono stati immediatamente placati da Jess Thorup. Come riporta Bold.dk, l’allenatore nel post gara ha dichiarato di non essere d’accordo con quanto sostenuto da Vavro commentando così la situazione: “C'è una forte concorrenza per i posti, spetta a me scegliere chi giocherà. Boilesen rispetta la squadra. Vavro? Conosco Denis, è uno a cui piace parlare e ora che ha preso confidenza con l’inglese vuole sempre dire la sua”.

