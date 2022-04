Sampdoria, pericolo retrocessione: squadra in ritiro prima del Verona

TUTTOmercatoWEB.com

La sconfitta interna contro la Salernitana ha causato grande preoccupazione in casa Sampdoria. Il pericolo retrocessione spaventa eccome l'ambiente blucerchiato. Caputo e compagni sono sedicesimi con 29 punti, a +1 sul Cagliari e a +7 da Genoa e Venezia, con i lagunari che devono recuperare ancora una partita. Servirà una reazione ai ragazzi di Giampaolo per centrare la salvezza in queste ultime 5 di campionato in cui se la vedrà con Hellas Verona, Genoa, Lazio, Fiorentina e Inter. Come riporta Tuttomercatoweb, la squadra sosterrà domani l'ultimo allenamento a Bogliasco in vista della sfida contro l'Hellas, in programma sabato sera. In seguito i blucerchiati partiranno per Verona anticipatamente per trascorrere due giorni in ritiro. La decisione è stata presa dal gruppo tramite il capitano Fabio Quagliarella ed è stata comunicata a Giampaolo che ha accettato.