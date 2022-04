Copenhagen, Vavro: “Ho fatto capire alla Lazio che non voglio tornare”

TUTTOmercatoWEB.com

Prosegue con entusiasmo l’avventura di Denis Vavro al Copenhagen. Lo slovacco è arrivato al club danese a gennaio, con la formula del prestito e quindi, se non sarà riscattato, a fine stagione dovrà fare rientro nella Capitale anche se le sue intenzioni sono ben altre. Il difensore ha trovato la sua dimensione e lo spazio che in biancoceleste non aveva, vorrebbe restare per dare continuità a quello che ha fatto finora. Lo aveva dichiarato in precedenza alla stampa danese e lo ha ribadito di nuovo. È stato categorico ai microfoni di Tipsbladet: “Voglio rimanere all'FC Copenhagen. In questo momento mi sto concentrando sulle ultime nove partite della stagione, e quando saranno finite, resterò per uno o due anni. Forse anche il resto della mia carriera”. Ha poi aggiunto: “Ho detto chiaramente alla Lazio che non voglio tornare, ma rimanere nel FCK. Ma non so se l'FC Copenhagen vuole tenermi. Se la Lazio mi lascerà andare? Questa è una domanda che deve fare al mio agente. Lavora duramente per me ogni giorno. In questo momento sono concentrato a vincere il campionato e questa è una motivazione enorme per me. È un trofeo che dobbiamo vincere per la città e per i tifosi”.

