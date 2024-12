Coppa Italia | Inter, Frattesi sfida la Lazio: le parole dopo la vittoria con l'Udinese

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter batte l'Udinese 2 a 0 e strappa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la Lazio. Nel post partita, dopo la vittoria contro i friulani, ai microfoni di Inter Tv Davide Frattesi ha commentato la prestazione della squadra e lanciato la sfida ai biancocelesti: "Sono contento per Arnautovic e Asllani che hanno segnato. Kristjan poi offrirà qualcosa, perché fare un gol olimpico non è da tutti. Scherzi a parte, dopo l'eliminazione col Bologna l'anno scorso c'era aria di rivalsa: vogliamo arrivare fino in fondo".

