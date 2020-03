Coronavirus, 8mila denunciati per mancato rispetto delle norme. E a Roma 19mila controlli

Sono 7.890 le persone denunciate per inosservanza agli ordini dell'autorità. Proseguono i controlli in tutta Italia per far rispettare le norme della sicurezza pubblica e anti - contagio. Solo nella giornata di ieri sono state fermate per strada e controllate ben 172.720 persone. Tra i denunciati, se ne contano 229 per false dichiarazioni a pubblici ufficiali. Anche a Roma i controlli proseguono senza sosta: sono stati fermate oltre 19mila persone e 14 le denunce. In particolare nel quadrante nord, in zona Cassia.

