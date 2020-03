Coronavirus, Albertini attacca Pippo Inzaghi: “L'ignoranza...” - FT

Compagni di squadra, per una stagione, nemici di social. Almeno dalla parte di Demetrio Albertini. Ex centrocampista della Lazio, che nel 2001/02 ha condiviso la maglia del Milan con Pippo Inzaghi. Un legame che non l'ha frenato dal lanciare un attacco nei confronti del suo vecchio compagno, reo di aver dichiarato in un'intervista di voler tornare a giocare al termine dell'emergenza coronavirus. "Nel momento in cui tutto finirà, noi vogliamo tornare in campo, anche ad agosto. Vogliamo finire quanto iniziato per otto mesi per evitare equivoci e che qualcuno subisca dei danni. Qualunque altra decisione penalizzerebbe qualcuno, tra ricorsi in tribunale e fallimenti di società e il calcio non perderebbe due mesi ma due anni", questo aveva detto Inzaghi. Ma Albertini non sembra pensarla allo stesso modo: "L'ignoranza sceglie sempre le parole sbagliate". Nella foto in fondo all'articolo, ecco la storia pubblicata su Instagram.

