Coronavirus, Bundesliga in rosso: persi 150 milioni di diritti tv

La Bundesliga è stato il primo grande campionato europeo a ripartire ma la pandemia ha comunque causato un buco da 150 milioni di euro in relazione ai diritti tv. La commissione Bilancio della Lega tedesca (Dfl) ha inviato una lettera ai 36 club (18 in Bundesliga e altri 18 in Bundesliga 2) per comunicare che le società dovranno calcolare come introiti da diritti televisivi per la stagione 2020-21 1,2 miliardi di euro anziché 1,35.