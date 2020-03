Coronavirus, Cannavaro: "In Cina abbiamo sconfitto il Covid-19 restando a casa"

"Dobbiamo rimanere a casa. La polizia può tornare da noi in qualsiasi momento per misurarci la temperatura e per verificare se ci siamo trasferiti. Se non resti in isolamento, ti espellono. Quando avremo trascorso il periodo di quarantena effettueranno nuove analisi e ci forniranno una sorta di passaporto per poter transitare. Qui sono riusciti a battere il coronavirus, non vogliono essere infettati di nuovo". Così Fabio Cannavaro, in intervista al Mundo Deportivo. Il capitano della Nazionale campione del mondo 2006 è rientrato in Cina, a Guangzhou (dove allena l'Evergrande), dopo avere trascorso 15 giorni a Dubai. Adesso, assieme al fratello Paolo e al resto della squadra, è in quarantena. "Tutto adesso è normale. Puoi vedere le persone sulle terrazze, nei ristoranti, senza mascherine - racconta -. Un mese fa non c'era gente in giro. Hanno riso molto dei cinesi, come se il virus fosse solo un problema loro; i cinesi hanno sconfitto l'epidemia, perché hanno seguito le istruzioni delle autorità, l'hanno fatto tutti insieme. Sono rimasti tutti a casa. Questo è ciò che devi fare: restare a casa. E' l'unico modo per fermare la diffusione del virus. Mia moglie e i miei figli sono a Napoli, anche i miei genitori. Mio padre si arrabbia quando mia sorella gli porta del cibo e lo lascia alla porta, ma è il modo migliore per mostrargli amore, perché il virus è molto pericoloso tra gli anziani, molto, molto pericoloso". "In Cina - sottolinea Cannavaro - le persone erano disciplinate, non abbiamo avuto casi di coronavirus in squadra e speriamo di riprendere in campionato a maggio". "Ho saputo che in Italia fanno rivedere le partite del Mondiale 2006", conclude Cannavaro.

IL DISEGNO PER ANNULLARE LA SERIE A, PARLA DIACONALE

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION