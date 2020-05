Coronavirus / Cinema, sarà rivoluzione: spettatori distanziati, niente pop corn e mascherine

In attesa di capire bene quali saranno le date di riapertura per cinema e teatri, certo è che sarà una vera e propria rivoluzione quella a cui assisteremo. Nelle sale non potranno accedere oltre le 200 persone, tutte distanziate di oltre un metro (quindi presumibilmente a posti alternati ndr). Sarà vietata la vendita di pop corn, cibi e bevande, così come anche il poterli portare da casa per magari consumarli. Questo perché vigerà l'obbligo di mascherina e consumare cibi o bere implicherebbe il toglierle. Per quanto concerne i biglietti addio alle casse o ai biglietti comprati online e stampati. I cinema dovranno dotarsi di un app per l'acquisto online degli stessi.