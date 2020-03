"Coronavirus come un cristallo", gli esperti aprono la strada per il farmaco

Il coronavirus è come un cristallo, questo è ciò che gli studiosi hanno osservato con la riproduzione in 3D della proteasi responsabile della sua replicazione. Secondo gli autori questa analisi consentirà lo sviluppo di farmaci per inibire la riproduzione. L'architettura in 3D infatti può contribuire a identificare specifici punti di attacco per i farmaci. Lo studio è stato pubblicato senza embargo, come accade per tutti i lavori che possono dare un contributo alla lotta contro Covid-19, ed è firmato dai ricercatori dell'Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie e dell'Università di Lubecca.

