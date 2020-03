Lazio, Veron: "Mi rivedo in Luis Alberto. A Roma i miei anni migliori"

Due anni alla Lazio, intensi, coronati da tante vittorie e trofei alzati al cielo. Juan Sebastian Veron ha certamente lasciato il segno, e ancora oggi la Brujita non dimentica i bei trascorsi a Roma in un'intervista rilasciata a Sky Sport: "La Lazio è stata la squadra più forte in cui ho giocato. Una squadra che non vinceva lo scudetto da 26 anni, è stata una sensazione unica come tutti i titoli che ho vinto in Italia. Eriksson l’allenatore che più mi ha capito. Con lui mi sono espresso al meglio, mi lasciava piena libertà, la tattica non è mai stata il mio forte”. Poi sulla corsa scudetto e sulla Lazio di oggi: “Le storie si scrivono sul campo. La Juventus ha tanta esperienza alle spalle, è riuscita a vincere ben 8 scudetti di fila. Lazio e Inter nella storia recente hanno fatto più fatica. Non va dimenticata la pressione che può farti dare il meglio, ma anche bloccarti. Luis Alberto? Mi piace, sta facendo una grande stagione. E posso dire che ha delle caratteristiche in cui mi rivedo”.

Coronavirus / Il paziente uno sta meglio: tra lunedì e martedì sarà dimesso

Calciomercato Lazio, Acerbi tra sirene top e rinnovo: le parole dell'agente

TORNA ALLA HOMEPAGE