Coronavirus / Crimi (M5S): "4 maggio non è una data sicura per riaprire"

Il 4 maggio sarà davvero la data della fine del lockdown totale? Non ne è convinto il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, che invita a considerare il 4 maggio ancora come un'ipotesi e non una certezza: "Impossibile dire che il 4 maggio è una data sicura per riaprire. Credo che dobbiamo aspettare per vedere come evolve la situazione, dobbiamo sentire il parere del comitato tecnico-scientifico, il parere delle parti sociali ed economiche, e la politica a quel punto decide avendo come obiettivo prioritario la tutela della salute; una riapertura affrettata avrebbe conseguenze eccessivamente negative".

