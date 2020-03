Coronavirus, "Er Faina" organizza una raccolta fondi: donano anche Correa e Immobile - FOTO

Italia zona rossa, ora occorre il sostegno di tutti per uscire da questa emergenza. Il Coronavirus imperversa, ma c'è chi non ha intenzione di cedere un centimetro. Come Damiano Coccia detto "Er Faina", che ha organizzato una raccolta fondi dal nome "Un letto per Il Lazio". C'è la necessità di aumentare la disponibilità di posti per le persone bisognose di cure. Hanno aderito all'iniziativa anche diversi cuori biancocelesti. Come Ciro Immobile, amico di Damiano Coccia, che ha prontamente versato la sua parte per contribuire. Stesso gesto di Correa e di Gaia Lucariello. Tutti, ovviamente, ringraziati dal Faina sui proprio profili social. Insomma, solidarietà è ora la parola d'ordine. E chi è della Lazio non può tirarsi indietro.

