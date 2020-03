Lazio, il sostegno di Libor Kozak: "Forza Italia!" - FOTO

Sembra ieri, con la fascia insaguinata in testa e gli "scarponi della guerra" ai piedi. Arrivato dall'Opava alla Primavera della Lazio, poi il prestito al Brescia, e la promozione in prima squadra. Con Reja e Petkovic, Libor Kozak ha vissuto i tre anni migliori in biancoceleste. Gol sporchi in scampoli di partita: questo era il suo marchio di fabbrica. Un cavallo di battaglia che gli ha donato l'amore incondizionato del popolo laziale, anche dopo il suo addio per volare in Inghilterra. Quattro anni (sfortunati) all'Aston Villa, e il ritorno in Italia con le maglie di Bari e Livorno. Oggi Kozak è rientrato in patria, si è preso l'attacco dello Sparta Praga. Ma non ha dimenticato i tanti anni passati nel Bel Paese: "Forza, forza Italia" ha scritto su Instagram. Un piccolo messaggio di sostegno nel momento dell'emergenza coronavirus, il cuore di Kozak lotta insieme alla bandiera tricolore.

