Lazio: Inzaghi allena il figlio, Gaia risponde alle domande dei social - F&V

Il centro sportivo di Formello si è svuotato e, condividendo la decisione di fermare tutte le manifestazioni sportive in territorio italiano, la Lazio non si allenerà fino a lunedì. Simone Inzaghi, in attesa di riprendere a lavorare insieme alla squadra, ha trovato da fare a casa, dove ha allenato il figlio Lorenzo sui colpi di testa. Il video è stato pubblicato dalla moglie Gaia che, per ingannare il tempo, ha risposto alle domande degli utenti di Instagram. Per esempio, sui difetti dell’attuale allenatore della Lazio, ha scritto: “È un po’ sordo, io al contrario ci sento troppo, ho tipo i radar e lui quando parla per me ha un megafono”. Poi, ha sottolineato sia la bellezza di sentir gradire il nome del proprio marito all’Olimpico, sia quella di essere la moglie di un allenatore: “Mi emoziono regolarmente, delle volte anche con gli occhi lucidi”. Infine, Gaia ha detto la sua anche sullo stop del campionato: “Mi dispiace tantissimo, è un anno che non dimenticherò mai. Purtroppo quello che sta accadendo è grave e dobbiamo tutti aiutarci gli uni con gli altri per sconfiggere questo virus maledetto”. La bella imprenditrice romana ha risposto, poi, anche a chi ipotizzava una diversa fede calcistica del mister: “È uno scherzo?”.

