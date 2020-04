Coronavirus, i tifosi della Lazio organizzano una raccolta di beni alimentari a Tivoli

Campioni di solidarietà. I tifosi della Lazio si distinguono ancora in questa "partita" che sta andando in scena dopo lo scoppio dell'emergenza Coronavirus. I ragazzi della S.S. Lazio Tibur Crew, hanno organizzato una raccolta di generi alimentari di prima necessità per le persone in stato di bisogno. Per questo è stato messo a disposizione il locale della sede di Tivoli, in via Domenico Giuliani 103, che rimarrà aperta la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. Già in tanti hanno risposto presenti, senza distinzioni di colori, per vincere uniti la sfida più importante.



