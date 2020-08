Coronavirus, il premier Conte: "Prorogate fino al 7 settembre le misure precauzionali" - VD

Il premier Giuseppe Conte è tornato a parlare alla popolazione italiana tramite i propri canali social. Su Instagram, il Presidente del Consiglio ha annunciato la proroga delle misure precauzionali fino al 7 settembre: "L'Italia riceve attestati da tutto il mondo e questo è il merito di voi cittadini. Con il vostro comportamento responsabile stiamo ottenendo risultati. Nel nuovo dpcm troverete la proroga fino al 7 settembre delle misure precauzionali minime che sono attualmente in vigore. Non dobbiamo tornare indietro e vanificare tutti gli sforzi sin qui fatti. Capisco che questo è il periodo caldo, capisco i giovani che hanno desiderio di divertirsi. Attenzione, bisogna muoversi in modo responsabile. Al di à della propria salute dobbiamo preoccuparci della salute dei nostri cari e soprattutto delle persone più fragili, più vulnerabili".

