Coronavirus / Il Regno Unito ci ripensa e chiude tutto: dai bar ai cinema

Il Regno Unito fa marcia indietro e chiude tutto per arginare l'epidemia di coronavirus. Il premier Boris Johnson ha annunciato in conferenza la chiusura di tutti i ristoranti, i bar e i pub del paese. Non solo, saracinesche abbassate da questa sera anche a discoteche, teatri, palestre, cinema e locali d'intrattenimento.

