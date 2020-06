Coronavirus, il sindaco di Rio sospende le partite di Fluminense e Botafogo

Il sindaco di Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ha annunciato la sospensione delle partite del Fluminense e del Botafogo per motivi sanitari, dando così seguito alla pubblicazione, poche ore prima nella Gazzetta ufficiale di Rio, di un decreto concernente la sospensione di tutte le competizioni sportive nella città brasiliana fino al 25 giugno al fine di adattare "i protocolli sanitari presentati dalle federazioni sportive a quello comunale". Il campionato di calcio dello stato di Rio era stato il primo a riprendere, a porte chiuse giovedì e venerdì, in un'America del Sud colpita duramente dalla pandemia di Covid-19, attirando l'opposizione di diversi club, tra cui Fluminense e Botafogo, che si sono rivolti a un tribunale per chiederne la sospensione. Le due squadre non avevano nemmeno ripreso ad allenarsi quando la competizione è stata ripresa, e la federazione dello Stato di Rio le aveva minacciate di una sconfitta a tavolino qualora si fossero rifiutate di scendere in campo.

