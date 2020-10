Coronavirus / Il Tar annulla l'ordinanza di Zingaretti: niente obbligo di vaccino nel Lazio

Il Tar ha annullato l'ordinanza del 17 aprile di Nicola Zingaretit, presidente della Regione Lazio, che imponeva l'obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di età, per tutto il personale sanitario e per tutto quello sociosanitario. L'ordinanza prevedeva per chi avesse trasgredito all'obbligo sanzioni specifiche. Per gli anziani il divieto di frequentare luoghi di facile assembramento, mentre per gli altri quello di avere accesso ai luoghi di lavoro.